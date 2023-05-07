Гаджиев предрек Олейнику победу над Томпсоном удушающим приемом

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев 7 мая в разговоре с «Известиями» предположил, что Алексей Олейник одолеет британца Оли Томпсона в поединке в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Гаджиев отметил, что Олейник впервые за много лет выйдет на ринг именно в России, последние годы спортсмен жил за границей.

«Он сумел даже там прибавить и стать по-настоящему символом российского боевого спорта. Здорово, что такие люди возвращаются, дерутся в России, поэтому я его лично жду», — сказал Гаджиев.

Он также подчеркнул, что Олейник победит Томпсона и сделает это при помощи удушающего приема.

Ранее, 2 мая, чемпион АСА Евгений Гончаров в беседе с «Известиями» также отметил, что у Олейника в этом поединке больше шансов.

Сам Олейник еще в апреле рассказал о желании порадовать публику боем против Томпсона.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира, который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Соглавным поединком будет противостояние бойцов Александра Емельяненко и Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Кроме того, зрители увидят бой Алексея Леденева и Ивана Емельяненко — самого младшего из братьев Емельяненко, мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.