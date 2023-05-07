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В Якутии более 10 тыс. человек приняли участие в акции «Свеча памяти»

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В Якутии почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Более 10 тыс. человек приняли участие в акции «Свеча памяти». 7 мая по всей стране зажглись миллионы свечей в знак благодарности героям войны, передает телеканал «Известия». Акция проходит ежегодно, принять участие мог любой желающий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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