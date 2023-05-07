Евросоюз введением нового пакета санкций против Российской Федерации спровоцирует конфликт со всем миром, заявил 7 мая лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что своим будущим 11-м пакетом санкций против России ЕС хочет отыграться на не входящих в Евросоюз государствах, которые не вводят ограничений в отношении Российской Федерации.

«То есть Евросоюз хочет, чтобы мы воевали со всем миром! Изолировать нас еще больше!» — написал Филиппо в Twitter.

Он добавил, что это безумие необходимо остановить.

Несколько дней назад издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов написало, что Евросоюз обсудит новый пакет санкций против России 10 мая.

В свою очередь в апреле министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что Европейский союз исчерпал все возможности антироссийских санкций, которые могли каким-либо образом усугубить положение страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.