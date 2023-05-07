Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Чехии призвал Киев не спешить с контрнаступлением
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку
Общество
Чернышенко заявил о бесплатной отправке посылок до 10 кг для российских солдат в зоне СВО
Мир
Хмельницкая епархия заявила о попытке захвата сельского храма
Мир
В ДР Конго в результате проливных дождей погибло почти 400 человек
Общество
Правительство РФ поручило подключить 600 объектов инфраструктуры ЛНР к услугам связи
Происшествия
В Курганской области в деревне Юлдус лесной пожар перекинулся на школу и дома
Мир
Съемки пятого сезона «Очень странных дел» перенесли из-за забастовки сценаристов
Спорт
«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Общество
Подозреваемый в покушении на Прилепина придумал себе ложное алиби
Мир
В командовании ВСУ сообщили о принятии «оперативных решений» по Артемовску
Происшествия
Очевидцы сообщили о сильном пожаре на западе Москвы
Общество
Прощание с актером Тютрюмовым пройдет в Санкт-Петербурге 10 мая
Сюжет:

Французский политик рассказал о судьбе ЕС из-за новых санкций против России

Политик Филиппо: ЕС очередными санкциями против России втянет себя в конфликт со всем миром
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз введением нового пакета санкций против Российской Федерации спровоцирует конфликт со всем миром, заявил 7 мая лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что своим будущим 11-м пакетом санкций против России ЕС хочет отыграться на не входящих в Евросоюз государствах, которые не вводят ограничений в отношении Российской Федерации.

«То есть Евросоюз хочет, чтобы мы воевали со всем миром! Изолировать нас еще больше!» — написал Филиппо в Twitter.

Он добавил, что это безумие необходимо остановить.

«Санкции поставили нас в более невыгодное положение, чем Россию»
Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст — об обратном эффекте ограничений против Москвы и версиях взрывов на СП

Несколько дней назад издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов написало, что Евросоюз обсудит новый пакет санкций против России 10 мая.

В свою очередь в апреле министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что Европейский союз исчерпал все возможности антироссийских санкций, которые могли каким-либо образом усугубить положение страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023