Новым премьером Словакии станет зампред Нацбанка страны Людовит Одор

Новым премьер-министром Словакии будет назначен зампред Нацбанка страны Людовит Одор. Об этом на экстренном брифинге 7 мая заявила президент республики Зузана Чапутова.

Ранее в этот день, по информации Bloomberg, действующий премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что уйдет в отставку за несколько месяцев до досрочных выборов. Причиной стало то, что его временно исполняющий обязанности кабинет начал разваливаться.

Речь идет об отставках, которые начали происходить после того, как Хегер проиграл вотум недоверия в декабре прошлого года. Его правительство проиграло по самым разным вопросам: от государственных расходов и финансовой поддержки семей до того, как справиться с пандемией и кризисом стоимости жизни в Европе. Тогда же четыре министра покинули временную администрацию. Последним покинувшим пост стал министр сельского хозяйства Словакии.

Одним из последних решений Хегера на посту премьера стала остановка импорта зерна и ряда других товаров с Украины.