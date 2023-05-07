Президент Чехии призвал Киев не спешить с контрнаступлением

Киеву не стоит торопиться с контрнаступлением, потому что второго шанса в этом году у него уже не будет, заявил 7 мая президент Чехии Петр Павел в интервью газете The Guardian.

«У них (в Киеве. — Ред.) всё еще есть ощущение, что у них не всё есть для успешного начала операции. Для Украины будет крайне неблагоприятно, если это контрнаступление провалится», — сказал он.

По мнению Павела, если контрнаступление провалится, то в 2023 году на подобную операцию шанса уже не будет.

Он также указал, что на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем попросил его не спешить, пока украинская армия не будет полностью готова.

При этом чешский президент добавил, что независимо от успеха операции при проведении контрнаступления Киев неизбежно понесет «ужасные потери», пишет «Газета.Ru».

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников писала, что власти Украины опасаются, что обещанное контрнаступление может не оправдать ажиотажа.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

Вместе с тем зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркивал, что Россия готова отразить любое контрнаступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.