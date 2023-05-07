«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
В преддверии матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» и московский «Спартак» объявили свои составы. Игра состоится в воскресенье, 7 мая в 18:00 в Санкт-Петербурге.
В основной состав «Зенита» войдут Михаил Кержаков (вратарь), Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком и Матео Кассьерра.
В основной состав красно-белых включены Александр Селихов (вратарь), Никита Чернов, Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс, Квинси Промес, Александр Соболев и Кейта Бальде.
От исхода встречи в том числе зависит, станет ли «Зенит» досрочно чемпионом сезона-2022/2023 РПЛ. Однако для присвоения этого титула ЦСКА должен проиграть «Оренбургу», уточняет «Газета.Ru».
Вместе с тем для всех проигравших есть возможность реабилитироваться и вновь побороться за золотые медали. Следующий сезон чемпионата России начнется 23 июля.
На данный момент прошло 25 туров РПЛ. Лидирует в таблице петербургский «Зенит», имея в своем активе 58 очков.
Всего в чемпионате 22/23 30 туров, сезон завершится 3 июня.