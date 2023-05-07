Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку
Общество
Чернышенко заявил о бесплатной отправке посылок до 10 кг для российских солдат в зоне СВО
Мир
Хмельницкая епархия заявила о попытке захвата сельского храма
Спорт
Более 3,2 млрд рублей направят на развитие спорта в новых регионах РФ в 2023 году
Общество
Правительство РФ поручило подключить 600 объектов инфраструктуры ЛНР к услугам связи
Армия
Минобороны РФ заявило об освобождении еще двух кварталов Артемовска
Мир
В Польше заявили о перехвате российским Су-35 их самолета над Черным морем
Спорт
«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Мир
МОК заявил о сотрудничестве с федерациями спорта для возвращения россиян к соревнованиям
Общество
Подозреваемый в покушении на Прилепина придумал себе ложное алиби
Мир
В командовании ВСУ сообщили о принятии «оперативных решений» по Артемовску
Происшествия
Очевидцы сообщили о сильном пожаре на западе Москвы
Общество
Прощание с актером Тютрюмовым пройдет в Санкт-Петербурге 10 мая

Йеллен оценила возможности минфина США для избежания дефолта

Йеллен: возможности экстраординарных мер минфина США для избежания дефолта заканчиваются
0
Фото: TASS/Stephen Shaver/ZUMA Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможности министерства финансов США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу, заявила 7 мая глава минфина страны Джанет Йеллен.

Она отметила, что министерство применяет экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев.

«Наши возможности подходят к концу», — сообщила Йеллен телеканалу ABC News.

Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

В апреле глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.

В свою очередь,спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти обвинил контролирующих сенат демократов в бездействии по отношению к экономике США.

На фоне происходящих событий экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна движется ко второй Великой депрессии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023