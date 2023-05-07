Йеллен оценила возможности минфина США для избежания дефолта
Возможности министерства финансов США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу, заявила 7 мая глава минфина страны Джанет Йеллен.
Она отметила, что министерство применяет экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев.
«Наши возможности подходят к концу», — сообщила Йеллен телеканалу ABC News.
В апреле глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.
В свою очередь,спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти обвинил контролирующих сенат демократов в бездействии по отношению к экономике США.
На фоне происходящих событий экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна движется ко второй Великой депрессии.