Подозреваемый в покушении на Прилепина придумал себе ложное алиби
Подозреваемый в подрыве авто писателя Захара Прилепина пытался солгать полиции о своем местонахождении в момент покушения. Он утверждал, что ловил около водоема куропаток. Об инциденте на допросе рассказал участковый по Семеновскому городскому округу Дмитрий Воеводин 7 мая.
«Изначально данный человек сообщил факты, которые не являются действительностью, — «возле пруда ловил куропаток». Но на данном природном участке озера нет. Куропаток, соответственно, тоже не было», — прокомментировал он.
Накануне утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.
Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.
Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали, в настоящее время он находится в сознании.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
7 мая на место происшествия, где был подорван автомобиль Прилепина, отправлена группа разминирования ОМОН «Буревестник». Они обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.