Помощник Прилепина рассказал о состоянии писателя

Помощник писателя Захара Прилепина Дмитрий Кузнецов в воскресенье, 7 мая, рассказал о его состоянии.

«Захар уже шутил, юморил, смеялся. Прогноз позитивный. Чувствует себя хорошо. Ну точно у Бога есть на него какие-то планы, я предполагаю. Спасибо за ваши молитвы», — заявил он.

Накануне утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».