Соседка подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о его доме
Соседка подозреваемого в подрыве машины писателя Захара Прилепина рассказала 7 мая в беседе с «Известиями» о доме, в котором он проживал.
По ее словам, очень долгое время в этом доме никто не жил. Несколько раз приезжали люди с целью купить его, но в одном случае покупателям отказали, а в другом люди отказались сами, так как дом хилый.
Накануне утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.
Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.
Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали, в настоящее время он находится в сознании.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».