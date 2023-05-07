Чернышенко заявил о бесплатной отправке посылок до 10 кг для российских солдат в зоне СВО
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- Чернышенко заявил о бесплатной отправке посылок до 10 кг для российских солдат в зоне СВО
Посылки весом до 10 кг для российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, с начала мая доставляются бесплатно. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе своего визита в Луганскую Народную Республику (ЛНР) 7 мая.
Соответствующее поручение было дано Минцифры совместно с «Почтой России».
По его словам, в преддверии 9 мая бойцам важно почувствовать внимание и заботу, именно поэтому была введена такая мера.
«[Она] действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов. Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы», — сказал Чернышенко.
Так, указания были переданы во все почтовые отделения страны, включая новые регионы.
В ходе рабочего визита в ЛНР, Чернышенко также рассказал о планах, входящих в социально-экономическую программу развития новых регионов.
Так, правительство РФ поручило подключить около 600 ЛНР к услугам связи к сентябрю 2023 года. Также на территории новых регионов РФ создается единый оператор мобильной связи «Миранда-медиа». Он должен обеспечить качественную и доступную связь.
Вместе с тем, правительство выделит более 3,2 млрд рублей на развитие спорта и на восстановление спортивной инфраструктуры. До 1 марта 2024 года планируется восстановить девять спортивных объектов, построить семь физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, а также закупить спортивное оборудование, инвентарь и экипировку.
Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.