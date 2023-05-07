Более 3,2 млрд рублей направят на развитие спорта в новых регионах РФ в 2023 году

Более 3,2 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета и внебюджетных источников на развитие спорта в новых регионах РФ в 2023 году. Об этом 7 мая сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику (ЛНР).

«Всего более 3,2 млрд рублей запланировано из федерального бюджета и внебюджетных источников на восстановление спортивной инфраструктуры и развитие спорта в новых регионах в 2023 году», — цитирует Чернышенко его аппарат.

Вместе с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником Чернышенко побывал в Луганском высшем училище физической культуры. Там он вручил учащимся сертификат на 50 комплектов спортивной экипировки.

Как подчеркнули в аппарате Чернышенко, в ЛНР до 1 марта 2024 года планируется восстановить девять спортивных объектов, построить семь физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, а также закупить спортивное оборудование, инвентарь и экипировку.

Премьер-министр Михаил Мишустин 27 апреля сообщил, что правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития новых регионов страны. По его словам, в рамках реализации программы предстоит сначала выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.

В январе президент РФ Владимир Путин потребовал повысить уровень жизни в новых регионах страны. Он призвал правительство активнее работать в данном направлении.

30 сентября 2022 года Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.