Местный житель рассказал о хлопке на месте взрыва автомобиля Прилепина

На месте подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области во время работы саперов произошел хлопок. Об этом «Известиям» в воскресенье, 7 мая, рассказал местный житель Игорь Паникаров.

«Быстро открыл окно, приоткрыл. После этого хлопок, ни дыма, ничего я не видел», — отметил собеседник.

По его словам, хлопок раздался именно на той территории, где были саперы.

Местный житель подчеркнул, что на взрыв это похоже не было, по звуку напоминало хлопушку.

Ранее в этот день на место происшествия, где был подорван автомобиль Прилепина, отправлена группа разминирования ОМОН «Буревестник». Они обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Накануне утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали, в настоящее время он находится в сознании.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».