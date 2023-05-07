Правительство РФ поручило подключить 600 объектов инфраструктуры ЛНР к услугам связи

Около 600 социально значимых объектов в Луганской Народной Республике (ЛНР) должны быть подключены к услугам связи к сентябрю 2023 года. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по развитию инфраструктуры связи 7 мая.

По его словам, возведение базовых станций идет по плану.

«В ЛНР 450 базовых станций и 640 социально значимых объектов должны быть подключены к сентябрю 2023 года», — сообщил Чернышенко.

Он добавил, что на территории новых регионов РФ также создается единый оператор мобильной связи «Миранда-медиа». Он должен обеспечить качественную и доступную связь.

Чернышенко отметил, что в республике также устанавливают спутниковые пакеты с российскими каналами.

Ранее, 27 апреля, правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития новых регионов страны. Именно в рамках нее осуществляется восстановление социально значимых инфраструктур ЛНР, Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.

В январе президент РФ Владимир Путин потребовал повысить уровень жизни в новых регионах страны. Он призвал правительство активнее работать в данном направлении.

30 сентября 2022 года Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов.