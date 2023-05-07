ФСБ и МВД пресекли попытку атаки украинских дронов на аэродром в Ивановской области
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- ФСБ и МВД пресекли попытку атаки украинских дронов на аэродром в Ивановской области
Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили диверсию с применением беспилотников, которую украинская разведка пыталась устроить на аэродроме в Ивановской области, сообщил 7 мая Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.
Целью атаки, по данным спецслужбы, должны были стать самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50. Диверсионную группу, координацией которой занимались сотрудники спецслужб Украины, удалось выявить в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории России.
Взрывное устройство пытались переправить с Украины на самолете «Аэропракт А-32». Однако после приземления воздушного судна в Тульской области пилота и диверсантов задержали.
В настоящее время ведется розыск других членов диверсионной группы, добавили в ФСБ.
Ранее в этот же день в Минобороны сообщили, что российские военные ночью уничтожили 22 украинских беспилотника над Черным морем.