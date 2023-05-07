Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате

Сестра одного из подозреваемых в подрыве машины писателя Захара Прилепина Александра Пермякова Ирина рассказала «Известиям» о своем брате.

Женщина объяснила, что странностей в поведении брата не замечала. Ирина подчеркнула, что виделась с Александром Пермяковым редко, потому что с 2014 года живет в Санкт-Петербурге, а ее брат до переезда в Россию в августе 2022 года жил в западной части Украины. Когда Пермякова видела мужчину в последний раз, он рассказывал, что работает на стройке разнорабочим. Иногда родственники созванивались.

«Он звонил где-то неделю назад: узнать, как дела. Сказал, что всё в порядке, работает, всё нормально. Он замкнутый в принципе сам по себе, не злой. Не знаю, чтобы вот так тесно общаться, мы не общались. У нас разница в возрасте, плюс — мы живем давно уже здесь», — объясняет сестра подозреваемого.

Женщина отметила, что они с братом также старались не обсуждать политические темы. Она также заявила, что не знает, как объяснить произошедшее.

Инцидент произошел 6 мая, утром в Нижегородской области. Взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали, в настоящее время он находится в сознании.

Один из подозреваемых в подрыве — Александр Пермяков был задержан участковыми 6 мая. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Сейчас на месте взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области работают саперы. Они проверяют наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

В распоряжении «Известий» 7 мая появились кадры эвакуации пострадавшего Прилепина на вертолете в больницу.

В этот же день житель Нижегородской области Игорь П., который стал очевидцем произошедшего, рассказал «Известиям о произошедшем 6 мая. Он сообщил, что разговаривал с водителем писателя перед взрывом.