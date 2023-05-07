В Донецке мирный житель погиб при неосторожном обращении с гранатой
Мэр Донецка Алексей Кулемзин 7 мая сообщил, что мирный житель в Петровском районе города погиб из-за неосторожного обращения с гранатой.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), но мэр опроверг это.
«Мужчина, погибший в Петровском районе, получил ранения, несовместимые с жизнью, в результате неосторожного обращения с гранатой», — написал Кулемзин в Telegram-канале.
Накануне в Донецке две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.
Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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