Губернатор Никитин: Прилепина вывели из медикаментозного сна, его состояние стабильное

Писателя Захара Прилепина, пострадавшего накануне при подрыве его машины, вывели из медикаментозного сна, сообщил 7 мая в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании», — заявил глава региона.

Он добавил, что состояние писателя стабильное, а настроение бодрое.

6 мая Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По горячим следам участковыми был задержан один из подозреваемых. На допросе мужчина признался в связях со спецслужбами Украины. Кроме того, он раскрыл и подробности подготовки покушения.

В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин, а Прилепина госпитализировали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против писателя, а заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев понадеялся, что пытавшиеся совершить покушение на Прилепина получат длительные сроки.