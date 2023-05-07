В Турции сообщили о предложении США отправить С-400 на Украину
Глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали его стране отправить ее зенитно-ракетные комплексы С-400 на Украину. Об этом он сообщил 7 мая в интервью Habertürk.
«По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость? <...> Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя. Такие предложения были» — рассказал он.
Министр заявил, что американская администрация уже неоднократно делала Анкаре предложения по С-400. Он подчеркнул, что если бы Турция «была покладистой», у нее бы не было проблем с Вашингтоном, которые существуют сейчас.
В апреле этого года Турция оценила сроки создания собственной системы противовоздушной обороны (ПВО), подобной российскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) С-400. По словам главы департамента оборонной промышленности страны Исмаила Демира, на это понадобится около шести лет.
Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 «Триумф» стоимостью $2,5 млрд 23 октября 2019 года.
Тогда, в сентябре 2021 года, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что их приобретение было обусловлено отказом США предоставить ей ЗРК Patriot.