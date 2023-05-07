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В Горном районе Якутии ввели режим ЧС из-за паводка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Режим чрезвычайной ситуации введен с 7 мая в муниципальном образовании Горный улус Якутии из-за паводка на фоне активного таяния снега и повышения уровня воды в местных реках и водоемах.

Как сообщают местные жители, в населенных пунктах Бяй-Кюэль, Магарас и Ерт под водой уже оказалась большая часть жилых домов. Затоплены хозяйственные постройки, гаражи, коровники, социальные объекты, котельная. При этом, по словам очевидцев, вода продолжает прибывать с большой скоростью.

«Дом затопило впервые. Два года назад пожар уничтожил леса, а также в этом году выпало очень много снега», — рассказала одна из жительниц поселка Горный улус.

В настоящий момент жители затопленных домов размещены у родственников, сообщили в администрации муниципального округа.

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Накануне в Свердловской области ввели режим ЧС в связи с крупными пожарами. Так, в поселке Первомайском загорелись складские помещения. Свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом.

Генеральный директор «Гефест-М» — компании-владельца складских помещений в регионе — Владимир Мытарев сообщил, что из 36 складов, расположенных в селе Первомайском, только восемь объектов заняты горючими веществами. Он отметил, что сгорели один пустой склад и один — с порохом.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь. Общая площадь пожаров в Свердловской области составила 20 тыс. га.

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