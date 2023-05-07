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На Каховской ГЭС начали регулируемый сброс воды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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С плотины Каховской ГЭС начали регулируемый сброс воды для снижения ее уровня в Каховском водохранилище на реке Днепр. Об этом 7 мая сообщила в Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа.

За последние дни уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причинами стали наступившее половодье, а также сброс воды с подконтрольных Киеву ГЭС выше по течению Днепра. Кроме того, Каховской ГЭС требовались ремонтные работы из-за обстрелов с украинской стороны.

В администрации отметили, что военные частично решили проблему с техническим оснащением плотины Каховской ГЭС. В результате удалось поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске и направить часть воды в не поврежденные трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке.

«Уровень воды в Каховском водохранилище падает — информация об этом поступила поздно ночью», — заявили в администрации.

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В этот же день о снижении уровня воды в Каховском водохранилище заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что когда водохранилище достигло пиковой загрузки — 17 м 14 см, вода в него перестала прибывать. Затем, по его словам, уровень воды начал снижаться и к этому моменту упал на 6 см.

Он отметил, что снижение уровня воды в водохранилище стало возможно благодаря ремонту Каховской ГЭС, который сделала администрация Херсонской области вместе с российскими военными.

Ранее, 5 мая, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища территорию Запорожской атомной электростанции может затопить. Карчаа подчеркнул, что это может создать проблемы с эксплуатацией станции и риски для ядерной безопасности.

Тогда же член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что обстрелы Каховской ГЭС и Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к ядерной катастрофе.

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