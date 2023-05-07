Российские военные уничтожили склад боеприпасов и пехоту ВСУ в районе Белогоровки

Военнослужащие российской группировки «Юг» вместе с подразделениями спецназа уничтожили склад боеприпасов и группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 7 мая сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как рассказал Астафьев, артиллерийский расчет мотострелкового соединения Южной группировки также уничтожил 120-мм миномет и до 10 украинских военнослужащих в районе Авдеевки.

Кроме того, на соледаро-бахмутском направлении группировка нанесла ракетный удар по складу боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и пункту временной дислокации батальона 57-й отдельной механизированной бригады украинских военных.

Также под удар авиации попала 81-я мотопехотная бригада ВСУ под Григоровкой и Серебрянкой. В тех же населенных пунктах были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab и 120-мм миномет противника.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки «Центр» обнаружили местоположение двух механизированных бригад ВСУ и нанесли по ним удары. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе. Отмечается, что бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по опорным пунктам противника.

Накануне, 6 мая, стало известно, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Они были обнаружены и уничтожены в ходе боевых действий на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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