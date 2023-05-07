В Запорожской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя
Жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали два мирных жителя села Богатое, расположенного у линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в экстренных службах региона.
Отмечается, что обстрел произошел 6 мая в 22:30 мск. В результате был полностью разрушен жилой дом. Среди погибших два мирных жителя.
Ранее, 6 мая, две женщины погибли при обстреле украинскими военными Петровского района города Донецка. Кроме того, во дворе собственного дома был ранен мальчик 2013 года рождения. Его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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