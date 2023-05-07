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Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул UFC

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Ed Mulholland
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Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг 7 мая защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, выиграв в поединке со своим соотечественником Генри Сехудо.

Бой состоялся в американском городе Ньюарке и длился на протяжении пяти раундов. Победа досталась Стерлингу раздельным решением судей.

Бойцы провели близкий бой, по завершении которого Стерлинг признался журналистам, что до конца «не был уверен, кому судьи отдадут победу». 36-летний Сехудо, в свою очередь, заявил, что этот бой может стать последним в его карьере.

Таким образом, Стерлинг в третий раз защитил чемпионский пояс UFC. за свою карьеру Стерлинг провел 26 поединков по правилам смешанных единоборств, при этом выиграл 23 из них.

Сехудо провел 19 поединков в ММА и одержал 16 побед.

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В этот же день российский боец ММА Мовсар Евлоев победил бразильца Диего Лопеса на 288-м турнире UFC в городе Ньюарк в США. Боксеры соревновались в полулегком весе. Евлоеву понадобилось три раунда, чтобы одержать победу над Лопесом. Судьи единогласно назвали российского бойца победителем поединка.

На счету Евлоева 17 боев, ни один из которых он не проиграл. Для бразильца Лопеса поражение Евлоеву оказалось шестым по счету.

Еще один боец ММА — Иван Емельяненко встретится с блогером и спортсменом Евгением Ершовым в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты». Мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев 3 мая поставил на победу Емельяненко.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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