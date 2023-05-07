В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд зафиксировали заморозки

В Москве и Подмосковье вторую ночь подряд фиксируются заморозки. Об этом 7 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Морозного» рекорда в Москве не случилось. Тем не менее, прогноз оправдался, и второй день продолжаются в городе заморозки», — написал Леус.

Он сообщил, что минимальная температура воздуха на главной метеостанции столицы — ВДНХ — составила -1,3 градуса. На юге столицы, в Бутово, температура понижалась до -2 градусов, а в Новой Москве было почти -4 градуса, в частности в Михайловском температура составила -3,8 градуса.

Синоптик отметил, что в Подмосковье холоднее всего было в Клину, где столбик термометра опустился до -5 градусов.

Научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд 5 мая предупредил жителей столичного региона о заморозках и мокром снеге на выходных. Так, вечером субботы жители Москвы распространили кадры с майским снегом.

Гидрометцентр 7 мая сообщил, что в Москве днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится до минусовых значений и в минимальном выражении составит 2 градуса мороза. На территории Московской области столбики термометров отобразят от 5 до 10 градусов выше нуля в дневное время суток и от –5 до нулевой отметки — в ночное.