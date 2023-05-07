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В ФРГ предупредили Польшу о катастрофической опасности провокаций против РФ

DWN: провокации Польши против России могут привести к катастрофическим последствиям
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Фото: ТАСС/EPA
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Польша продолжает устраивать различные провокации против России, такие действия могут привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил немецкий журналист Рональд Баразон в статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Журналист обратил внимание на захват школы при российском посольстве в Польше. По его мнению, польские власти сделали это, чтобы разозлить Москву. Однако, считает Баразон, провокации такого рода могут зайти слишком далеко и даже привести к военным столкновениям.

Обозреватель предположил, что в действительности целью Варшавы является спровоцировать нападении Москвы, за которое потом можно будет отомстить с помощью НАТО. Но, как отмечает Баразон, Польша не осознает всей опасности затеянной игры.

«Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумфа польским разжигателям войны», — пишет журналист.

При этом ни Польша, ни ее союзники не осознают в должной мере рискованность шагов Варшавы, поэтому необходимо призвать их «обнулить эскалацию конфликта», передает слова Баразона «Газета.Ru».

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Ранее, 3 мая, российская сторона направила ноту верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и еще двум специальным докладчикам в связи с захватом польскими властями школы при посольстве страны в Варшаве. Как заявил постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов, действия польских властей по сути являются насильственным захватом иностранной дипломатической собственности.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

В свою очередь посол РФ в Польше Сергей Андреев сказал, что, захватив школу, польское правительство нарушило Венскую конвенцию, и заверил, что учащимся обеспечат завершение учебного года, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Позже он сообщил, что учреждение возобновит свою работу в другом здании после майских праздников.

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