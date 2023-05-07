Пострадавшего при взрыве автомобиля Прилепина вывели из медикаментозного сна

Писатель Захар Прилепин, который пострадал при подрыве автомобиля 6 мая в Нижегородской области, был успешно выведен из медикаментозного сна, находится в сознании, чувствует себя хорошо. Об этом сообщили в его пресс-службе 7 мая.

«В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — сказала пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова.

Информацию подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей — его состояние стабильное, настроение бодрое», — сообщил Никитин.

Он добавил, что с писателем «всё хорошо» и пожелал ему здоровья.

Накануне утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали.

МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.