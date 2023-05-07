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Два населенных пункта обесточены в ДНР из-за обстрелов со стороны украинской армии

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Населенные пункты Александровка и Кременец в Донецкой Народной Республике (ДНР) обесточены из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Из-за обстрелов со стороны украинских нацистов в Петровском районе обесточено 19 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии 1900 абонентов пгт Александровка и села Кременец», — говорится в сообщении.

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Накануне две женщины погибли при обстреле украинскими военными Петровского района города. Кроме того, во дворе собственного дома ранен мальчик 2013 года рождения. Его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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