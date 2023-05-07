В Московской области мать и дочь погибли из-за отравления угарным газом

Тела женщины и ее дочери-подростка обнаружили в поселке под Можайском в Московской области. Вероятно, они отравились угарным газом.

По информации «Известий», к трагедии могла привести неисправность вытяжки газовой колонки. Тела погибших обнаружил сын женщины — мальчик не смог разбудить мать и позвонил отцу.

29 марта сообщалось, что подросток погиб от отравления угарным газом в Ленинском районе Республики Крым, когда принимал ванну. Предварительной причиной трагедии явилась неисправная система дымоотведения твердотопливного котла.