В Испании во время трансляции футбольного матча упал огромный экран

В испанской Памплоне гигантский экран упал во время трансляции финала Кубка Испании по футболу. Об этом сообщает портал Marca 6 мая.

На опубликованных кадрах видно, как сначала упал один экран, после чего остальные экраны потухли. В итоге толпа начала недовольно гудеть. Как говорится в публикации, эфир пропал на несколько минут. Его удалось восстановить на других экранах.

В результате инцидента никто не пострадал.

В 2021 году огромный экран упал на колумбийского ведущего спортивного телеканала ESPN Карлоса Ордуса во время прямого эфира. Несмотря на сильный удар, спортивный обозреватель отделался синяками.