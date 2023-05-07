Россиянин Евлоев победил бразильца Лопеса в бою на турнире UFC 288

Российский Боец ММА Мовсар Евлоев победил бразильца Диего Лопеса на 288-м турнире UFC в городе Ньюарк в США.

Боксеры соревновались в полулегком весе. Изначально россиянин должен был встретиться с американским спортсменом Брайсом Митчеллом, но тот снялся с турнира меньше, чем за неделю до встречи из-за травмы.

Евлоеву понадобилось три раунда, чтобы одержать победу над Лопесом. Судьи единогласно назвали российского бойца победителем поединка.

На счету Евлоева 17 боев, ни один из которых он не проиграл. Для бразильца Лопеса поражение Евлоеву оказалось шестым по счету.

Еще один боец ММА — Иван Емельяненко встретится с блогером и спортсменом Евгением Ершовым в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты». Мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев 3 мая поставил на победу Емельяненко.

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.