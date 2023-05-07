Политолог заявил о смирении Европы из-за сотрудничества Венгрии с «Росатомом»

«Росатом» останется основным подрядчиком по строительству венгерской атомной электростанции (АЭС) «Пакш», с чем Европа уже смирилась. Такое мнение выразил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников 6 мая в беседе с «Известиями».

Политолог отметил, что «Росатом» — это надежный партнер, который признается всеми игроками, кто прежде всего заботится об экономике и безопасности, а не о «мифической политике».

«Останется «Росатом» основным партнером по строительству АЭС, с этим Европа уже смирилась. Во Франции уже принято решение, что можно будет сотрудничать с Венгрией, даже в том случае, если подрядчиком будет «Росатом». Все понимают, что от этого не уйти», — сказал он.

Солонников отметил, что венгерское решение останется неизменным и к нему будут приспосабливаться.

Ранее этим же днем политолог, словацкий парламентарий Петер Марчек рассказал, что Венгрия продолжит активное сотрудничество с РФ в атомной области и не сменит «Росатом» в качестве подрядчика в строительстве АЭС. Словацкий парламентарий отметил, что в его стране электростанции также построил «Росатом» и все они «работают на 100%».

Политолог Андрей Кошкин заявил в беседе с «Известиями» о том Будапешт с оптимизмом отмечает развитие российско-венгерского сотрудничества. По его словам, для Венгрии особенно важен диалог с «Росатомом» по вопросам строительства АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что сложившиеся на данный момент отношения ЕС с Россией не влияют на решение венгерской республики продолжать развивать сотрудничество.

14 апреля госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявила, что Будапешт не перестанет импортировать российское топливо, несмотря на призывы и давление со стороны Запада.

Это стало ответом на предложение советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко ввести санкции против Венгрии в связи с продлением сделок с «Газпромом» и обсуждением строительства АЭС «Пакш–2».

АЭС «Пакш» является единственной атомной энергостанцией в Венгрии. Она находится в 100 км от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Известно, что АЭС создана по советскому проекту и сейчас на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. В данный момент «Пакш» производит около половины всей электроэнергии Венгрии, а за счет планируемого ввода в эксплуатацию еще двух новых блоков эта доля, как предполагается, вырастет в два раза.