Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают каждое здание в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы разбить позиции закрепившихся там позиций РФ, о чем рассказал военнослужащий Южной группы войск с позывным Гуд в воскресенье, 7 мая.

«Украинская артиллерия очень часто наносит удары, полностью может боекомплект с танка выпустить, каждые 15 минут может тяжелыми минометами накрывать. Пытается [каждое здание] разрушить, пытается нас выбить», — рассказал военный «РИА Новости».

По его словам, националисты ВСУ пытаются полностью уничтожить город.

3 мая Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по сосредоточению резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. Был уничтожен артиллерийский расчет противника и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

29 апреля ВС РФ обстреляли опорные пункты ВСУ под Марьинкой из тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Накануне служащие Южной группировки войск сорвали ротацию украинских сил в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка ДНР.

27 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.