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В США застрелили одного человека и шестерых ранили на мексиканском празднике

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Фото: WLOX
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В ресторане американского штата Миссисипи в результате стрельбы в ресторане один человек погиб и шесть получили ранения. Об этом сообщил телеканал CBS News 6 мая.

«Один человек погиб, по меньшей мере шесть ранены в ходе стрельбы в ресторане на вечеринке по случаю Синко де Майо в ночь на субботу», — говорится в публикации.

Погибшему молодому человеку было 19 лет. Пострадавших госпитализировали. Как уточняется, стрелок прошел мимо охраны в ресторан, где в это время находились 200 человек.

Синко де Майо — национальный мексиканский праздник, посвященный победе мексиканских войск в битве при Пуэбле в 1862 году.

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Ранее этим же днем в результате стрельбы в торговом центре штата Техас США погибли девять человек, семь человек пострадали. Как уточняется, преступник был ликвидирован правоохранителями.

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