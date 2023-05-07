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Политолог объяснил намерение Венгрии сохранить сотрудничество с «Росатомом»

Политолог Марчек: Венгрия вряд ли сменит «Росатом» на строительстве АЭС «Пакш», несмотря на недовольство ЕС
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Фото: AP Photo/John Bazemore
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Венгрия продолжит активное сотрудничество с РФ в атомной области и не сменит «Росатом» в качестве подрядчика в строительстве атомной электростанции (АЭС) «Пакш», несмотря на недовольство Евросоюза. Об этом в субботу, 6 мая, заявил «Известиям» политолог, словацкий парламентарий Петер Марчек.

«Венгрия будет стоять принципиально на своих решениях для своего народа. Она не перестанет строить электрозавод, который принесет деньги и улучшит экономику», — уверенно заявил эксперт.

Словацкий парламентарий отметил, что в его стране электростанции также построил «Росатом» и все они «работают на 100%». Мощности завода хватает не только обеспечение нужд страны, но и на дальнейшую продажу.

По его словам, венгерский премьер-министр Виктор Орбан продвигает выгодную для страны политику и вряд ли откажется от сотрудничества с Россией, которое «правильно для Венгрии и ее народа».

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Ранее, 7 мая, политолог Андрей Кошкин заявил в беседе с «Известиями» о том Будапешт с оптимизмом отмечает развитие российско-венгерского сотрудничества. По его словам, для Венгрии особенно важен диалог с «Росатомом» по вопросам строительства АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что сложившиеся на данный момент отношения ЕС с Россией не влияют на решение венгерской республики продолжать развивать сотрудничество.

14 апреля госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявила, что Будапешт не перестанет импортировать российское топливо, несмотря на призывы и давление со стороны Запада.

Это стало ответом на предложение советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко ввести санкции против Венгрии в связи с продлением сделок с «Газпромом» и обсуждением строительства АЭС «Пакш–2».

В январе Виктор Орбан предупредил, что любая попытка наложить ограничения на ядерную энергетику России будет пресечена вето со стороны Венгрии.

АЭС «Пакш» является единственной атомной энергостанцией в Венгрии. Она находится в 100 км от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Известно, что АЭС создана по советскому проекту и сейчас на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. В данный момент «Пакш» производит около половины всей электроэнергии Венгрии, а за счет планируемого ввода в эксплуатацию еще двух новых блоков эта доля, как предполагается, вырастет в два раза.

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