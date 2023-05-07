Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отстаивает интересы страны и ведет независимую от Евросоюза политику. Об этом в субботу, 6 мая, заявил политолог, словацкий парламентарий Петер Марчек в беседе с «Известиями».

«Орбан и Сийярто (глава МИД Венгрии Петер Сийярто. — Ред.) делают не шаг назад, а то, что думают, что есть правильно для Венгрии и для своего народа. Давление из Брюсселя — за всем этим стоят США, это всем ясно», — заявил Марчек.

Парламентарий уверен, что Виктор Орбан не будет идти на поводу у Брюсселя и останется на своих принципиальных позициях, защищающих интересы народа и государства.

«Я, если бы был Орбаном и кто-то давил на меня, тогда бы я сам вышел из Евросоюза. Если я попаду в словацкую Думу, я буду 100% делать первый шаг на выход из НАТО, второй — выход из Евросоюза, третий — разрушение санкций против России», — заявил он.

Ранее этим же днем, 6 мая, политолог Андрей Кошкин также заявил в беседе с «Известиями» о том, что Венгрии удается отстаивать национальные интересы и не идти на поводу у Вашингтона. Он отметил, что Виктор Орбан выступает против, к примеру, общепринятой ЕС антироссийской политики, в том числе поставок оружия на Украину.

5 мая Виктор Орбан заявил, что Венгрия не заинтересована в деградации украинского конфликта, потому что текущая ситуация напрямую затрагивает судьбы проживающих на Украине венгров. Республика в этой связи вдвойне мотивирована в скорейшем разрешении геополитического кризиса.

30 апреля после упрека президента Украины Владимира Зеленского в пророссийских позициях Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев не должен оценивать действия Венгрии как члена НАТО. Он подчеркнул, что многие члены венгерской общины в Закарпатье, живущие на Украине, погибли в зоне боевых действий.

28 апреля агентство Bloomberg сообщило, что в Венгрии наблюдается значительное снижение поддержки Евросоюза. Только 39% венгров поддерживают политику блока, что стало историческим минимумом для страны.

Многие аспекты в политике ЕС вызывают недовольство у правительства Венгрии. Так, 24 апреля министр иностранных дел республики Петер Сийярто на совете глав МИД стран ЕС снова заявил, что страна выступает против поставок оружия Украине. Он отметил, что поставки вооружений киевскому режиму затягивают конфликт, увеличивая число жертв при военных действиях.