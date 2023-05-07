В 10 районах Москвы за пять лет не появилось ни одной новостройки

При активном строительстве жилья в Москве, в городе оказалось 10 районов, где за последние пять лет не строилось жилье. Об этом «Известиям» рассказали в девелоперской компании Touch.

Больше всего таких районов находится в Южном административном округе. Это Братеево, Западное Бирюлево и Северное Чертаново, сообщили аналитики.

По данным экспертов, также новое жилье не строится в следующих районах: Новогиреево (ВАО), в Крылатское (ЗАО), Бескудниковский (САО), Восточное Дегунино (САО), Строгино (СЗАО), Выхино-Жулебино (ЮВАО) и Капотня (ЮВАО).

Эксперты называют две базовые причины отсутствия новостроек на конкретных территориях. Одна из них связана с наличием неблагоприятной экологической, транспортной или социальной ситуации, что объективно снижает спрос на постоянное проживание в том или ином районе.

«Наиболее показательным примером может служить Западное Бирюлево, где привлекательность нового жилья заведомо снижают несколько промышленных предприятий и одна из крупнейших в столице ТЭЦ-26. Район не имеет собственной станции метро, что заставляет жителей добираться до станций «Пражская» или «Царицыно», — рассказали аналитики.

Вторая причина — плотная застройка и нехватка свободных мест в благополучных районах столицы, сказали эксперты.

«В таких локациях отсутствие свободных площадок для реализации новых проектов создает эффект отложенного спроса. Те жилые комплексы, которые время от времени всё же появляются в таких локациях, раскупаются задолго до завершения строительства», — рассказали в компании.

Например, это касается района Крылатское. Примечательно, что осенью здесь появится первый за пять лет проект, сообщили аналитики.

«Как выяснилось, в Москве есть вполне благополучные и удобные для проживания территории с высоким неудовлетворенным спросом на жилье, которое по своим качественным характеристикам соответствовало бы уровню района. Конечно, подбор подходящего участка в таком районе представляет определенные трудности. И чаще всего речь идет именно о небольшом пятне под точечную застройку», — сказал управляющий партнер компании Touch Сергей Шиферсон.

Ранее, 4 мая, «Известиям» в «Авито Недвижимости» рассказали, что в нескольких наиболее безопасных районах Москвы снизилась стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости. Среди таких территорий эксперты перечислили Мещанский район, Раменки, Щукино.