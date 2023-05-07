Пять украинских националистов погибли от снарядов собственной артиллерии при попытке оказать им помощь после ранения. Инцидент произошел в Марьинке, о чем в воскресенье, 7 мая, рассказал штурмовик с позывным Гуд.

Военные РФ частично зачистили одно из зданий города: с одной стороны расположились российские военнослужащие, с другой — украинские националисты.

«Начались обстрелы тяжелые со стороны противника, их (украинских военных. — Ред.) здесь засыпало в подвальном помещении <...> Они просили помощи, мы хотели помочь, но нам не давали их же сослуживцы подойти к ним, оказать помощь. Мы не смогли ничего сделать, и они там умерли», — рассказал Гуд «РИА Новости», уточнив, что боевиков было пятеро.

Ранее, 4 мая, украинские радикалы в небе над Киевом сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2, который потерял управление. Как предполагают националисты, причиной стала техническая неисправность.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.