В Минобороны РФ рассказали о работе войсковых священников

Большую роль в поднятии морального духа личного состава Воздушно-десантных войск (ВДВ) играют военные священники, о чем рассказали в Минобороны РФ в воскресенье, 7 мая.

В военном ведомстве рассказали, что священники не носят погоны и не берут в руки оружие, но встают в один ряд с бойцами. Они благословляют перед боем не за алтарем, а непосредственно на позициях. Поддерживают молитвой, духовно наставляют. Нередко совершают богослужения прямо в окопах, под обстрелами.

Военные священники стали для военнослужащих ВДВ духовными наставниками, которых уважают и за мудрость религиозного таинства, и за личное мужество. Штурмовые отряды десантников постоянно проходят обряд причащения перед выполнением боевой задачи.

Ранее, 16 апреля, «Известия» показали празднование Пасхи российскими бойцами в зоне спецоперации. Куличи военнослужащие пекут сами — у них в комплексе установлена современная техника для выпекания. Так, в день они могут перемолоть около 3 т муки.

Поздравления с Пасхой направил верующим и президент России Владимир Путин. В нем он подчеркнул, что церковь помогает россиянам в трудные времена и служит духовной опорой.