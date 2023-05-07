Опубликованы кадры с места убийства 87-летней женщины в Москве

На юго-западе Москвы было обнаружено тело 87-летней женщины, которую, по предварительной версии, зарубил топором ее сын. Кадры с места происшествия в воскресенье, 7 мая, появились в распоряжении «Известий».

Правоохранители обошли квартиры дома на улице Профсоюзная, где произошел инцидент. Они опросили жильцов о подозреваемом и его матери.

«Одна женщина сказала, что она совершенно не в курсе произошедшего. Бабушка-соседка тоже заявила, что живет недавно и никого еще не знает», — рассказал источник «Известий».

Об инциденте на Профсоюзной стало известно накануне, 6 мая. Подозреваемый в убийстве матери мужчина 1963 года рождения был задержан.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).