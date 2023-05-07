В Москве обнаружено тело 87-летней женщины с признаками насильственной смерти. Об этом в субботу, 6 мая, сообщила столичная прокуратура.

Инцидент произошел на улице Профсоюзная. По данным ведомства, сын женщины 1963 года рождения напал на нее с топором. Подозреваемый задержан.

«Черемушкинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, контролирует установление всех обстоятельств совершенного преступления, принятие процессуальных решений», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Как отмечается в Telegram-канале Следственного комитета по столице, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На месте инцидента работают следователи и криминалисты.

Накануне, 5 мая, на северо-востоке Москвы мужчина отрезал жене руку болгаркой из-за ее желание развестись. На помощь пострадавшей прибежали жильцы дома, в котором произошел инцидент. Врачи констатировали разрыв нескольких артерий и нервов у потерпевшей.