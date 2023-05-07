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Кеннеди-младший заявил о невозможности проигрыша РФ в украинском конфликте

Кандидат в президенты США Кеннеди: русские не могут позволить себе проиграть Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия не может проиграть в украинском конфликте. Об этом заявил племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди – младший, объявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома.

«Русские не могут проиграть. Нам говорят, что они проигрывают. Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — сказал он в интервью All-In Podcast 5 мая.

По мнению Кеннеди, у США нет артиллерии взамен уничтоженной во время боевых действий технике. Он указал, что Киев и Вашингтон «изо всех сил» стараются скрыть «катастрофические потери ВСУ».

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Ранее, 20 апреля, Кеннеди заявил, что власти США не рассказывают своим гражданам о том, что российским войскам в рамках украинского конфликта невозможно противостоять. Политик задался вопросом, что США забыли на Украине.

Вместе с тем 5 мая экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что с военной точки зрения у Вооруженных сил Украины нет возможности победить российскую армию, Киев понесет поражение уже к началу осени.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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