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Синоптики пообещали москвичам 10 градусов тепла в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Облачная погода с прояснениями, преимущественное отсутствие осадков и до 10 градусов выше нуля обещают москвичам синоптики в воскресенье, 7 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

В Москве днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится до минусовых значений и в минимальном выражении составит 2 градуса мороза.

На территории Московской области столбики термометров отобразят от 5 до 10 градусов выше нуля в дневное время суток и от –5 до нулевой отметки — в ночное.

Прогнозируется ветер северо-западного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

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Ранее, 5 мая, научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о заморозках и мокром снеге на выходных. Так, вечером субботы жители Москвы распространили кадры с майским снегом.

В связи с ухудшением погодных условий столичный минтранс призвал жителей региона быть внимательнее на дорогах, особенно по вечерам и в ночное время суток. Автомобилистов также предупредили о снижении видимости во время осадков.

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