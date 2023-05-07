«Известия» показали обстановку в Первомайском с горящими складами

Въезд в поселок Первомайский Свердловской области в настоящее время закрыт, сотрудники полиции установили блокпост. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков в субботу, 6 мая.

Как отмечается, правоохранительные органы не пропускают никакие автомобили, кроме служебных МЧС и скорой помощи. По словам жителей, огонь не добрался до складов с боеприпасами.

«Подкрадывался огонь к складам, но пожарные отстояли. Ничего не взорвалось, всё хорошо», — поделился житель поселка Евгений.

Евгений сообщил, что взрывов не было. По его словам, кто-то эвакуировался, а кто-то остался. Он указал, что угроза для населения была.

Пожарных машин мало. В некоторых населенных пунктах местные жители на транспорте, таком как тракторы, опахивают территорию.

Вечером в субботу в Свердловской области в поселке Первомайский загорелись складские помещения. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет. Свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом.

Генеральный директор «Гефест-М» — компании-владельца складских помещений в регионе — Владимир Мытарев сообщил, что из 36 складов, расположенных в селе Первомайском, только восемь объектов заняты горючими веществами. Он отметил, что сгорел один пустой склад и один с порохом.

В пресс-службе «Авиалесоохраны» сообщили, что огонь в лес движется со стороны складов.

В связи с возгоранием в регионе ввели режим ЧС. В настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации. Глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщил, что крупный пожар перебросился на город Реж.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь. Общая площадь пожаров в Свердловской области составила 20 тыс. га.