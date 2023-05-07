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Российский истребитель Су-35 осложнил управление польским самолетом

МО Румынии: российский Су-35 вызвал турбулентность, осложнив управление польским самолетом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский истребитель Су-35 вызвал турбулентность и осложнил управление польским самолетом L410 Turbolet, выполнявшим патрулирование в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом в субботу, 6 мая, заявило на своем сайте минобороны Румынии.

По данным ведомства, 5 мая L410 Turbolet совместно с румынской пограничной полицией выполнял патрульные миссии под эгидой Frontex над Черным морем. Около 13:20 примерно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии он был сопровожден российским Су-35.

В минобороны отметили, что маневры российского штурмовика вызвали «высокий уровень турбулентности и серьезные трудности с его контролем».

Объединенный центр воздушных операций НАТО в Торрехоне привел два румынских и два испанских самолета в состояние тревоги, но их вмешательство не потребовалось. Польский экипаж смог выровнять судно и совершить безопасную посадку в аэропорту Михаил Когэлничану.

По сообщению ведомства, Румыния находится в контакте с Frontex и польскими властями, чтобы прояснить все обстоятельства возникновения этого инцидента. По их мнению, он является еще одним свидетельством якобы провокационного подхода Российской Федерации к Черному морю.

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Ранее, 12 апреля, Минобороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет в небе над Балтийским морем, нарушения госграницы РФ допущено не было. После того как самолет ФРГ развернулся от госграницы России, истребитель вернулся на аэродром.

22 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды пилотам Су-27 Сергею Попову и Василию Вавилову, не подпустившим к границам России беспилотник США.

Инцидент с беспилотником произошел 14 марта. Согласно первоначальному заявлению европейского командования Вооруженных сил США (USEUCOM), российский истребитель Су-27 при перехвате задел крылом винт дрона, после чего тот сам упал в международных водах Черного моря. В Минобороны России указали, что самолет не применял бортовое вооружение и не вступал в контакт с беспилотником.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американская сторона игнорирует факт того, что отдельные районы Черного моря имеют ограниченный статус для полетов после начала СВО по защите Донбасса.

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