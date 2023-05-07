Сестра подозреваемого в покушении на Прилепина рассказала о брате
Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина 29-летний Александр Пермяков приехал в Россию год назад, о чем в субботу, 6 мая, «Известиям» рассказала его сестра.
Она поделилась, что Александр проживал в хостеле в Москве, работая на стройке. В его планах было оформить российский паспорт.
Ранее в этот день Следственный комитет России опубликовал кадры допроса Пермякова. На видео уроженец Украины рассказал, что приехал на территорию России с целью ликвидации Прилепина.
Мужчина также признался в связях со спецслужбами Украины с 2018 года и раскрыл подробности подготовки покушения.
Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин. Прилепина госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
В свою очередь, МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.