Владелец горящих складов на Урале рассказал о содержании двух сгоревших помещений
В селе Первомайском Свердловской области сгорел один пустой склад и один с порохом. Об этом в субботу, 6 мая, рассказал «Известиям» генеральный директор «Гефест-М» — компании-владельца складских помещений в регионе — Владимир Мытарев.
«Один сгорел пустой склад. Складов много, и из них большая часть пустые. Наших складов тут 11 штук. Один сгорел с порохом, один пустой. Всё», — сказал он.
По словам Мытарева, пожар в основном локализован. Кроме того, склад от склада находится в 500 м.
«Никакие склады больше не горят», — резюмировал он.
Вечером в субботу в Свердловской области в поселке Первомайский в результате лесного пожара загорелись складские помещения. Очевидцы отмечали звуки взрывов. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет. Свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом.
Владимир Мытарев сообщил, что из 36 складов, расположенных в селе Первомайском, только восемь объектов заняты горючими веществами.
В связи с возгоранием в регионе ввели режим ЧС. В настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами. Власти запросили федеральную помощь. Общая площадь, охваченная огнем, составила 20 тыс. га.