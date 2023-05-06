Жители деревни Ярки рассказали о взрыве машины Прилепина

Взрыв машины Захара Прилепина был слышен за пять километров. Об этом в субботу, 6 мая, житель деревни Ярки Игорь Иванов.

«Взрыв был очень сильный, было слышно километров за пять по реке», — рассказал Иванов в беседе с «РИА Новости».

Он также отметил, что не испугался взрыва, так как в этом месте часто стреляют охотники. Когда он приехал к месту происшествия, там уже были скорая и МЧС.

Иванов добавил, что видел воронку от взрыва и самого Прилепина, лежащего на носилках. По его словам, дочери писателя на месте ЧП не было, «только он и водитель».

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин. Прилепина госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Позже СК опубликовал кадры допроса подозреваемого в покушении на писателя — Александра Пермякова. На видео уроженец Украины рассказал, что приехал на территорию России с целью ликвидации Прилепина.

В свою очередь, МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.