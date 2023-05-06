МВД опубликовало фото подозреваемого в покушении на писателя Прилепина

МВД опубликовало фотографию подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина — 29-летнего Александра Пермякова. Об этом стало известно в субботу, 6 мая.

Ранее в этот день Следственный комитет России опубликовал кадры допроса Пермякова. На видео уроженец Украины рассказал, что приехал на территорию России с целью ликвидации Прилепина.

На допросе мужчина также признался в связях со спецслужбами Украины с 2018 года и раскрыл и подробности подготовки покушения.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин. Прилепина госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

В свою очередь, МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.