Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) сообщают о взрыве, передает 6 мая издание «Страна.ua».
Подробности инцидента не раскрываются. Кроме того, нет информации о пострадавших и погибших в результате взрыва.
Власти пока не прокомментировали произошедшее.
Комментариев от Миноброны России также не поступало.
Ранее в этот же день в Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучало несколько взрывов.
Накануне издание Klymenko Time сообщило, что в Сумской области прозвучали взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.