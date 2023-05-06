Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре

В Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) сообщают о взрыве, передает 6 мая издание «Страна.ua».

Подробности инцидента не раскрываются. Кроме того, нет информации о пострадавших и погибших в результате взрыва.

Власти пока не прокомментировали произошедшее.

Комментариев от Миноброны России также не поступало.

Ранее в этот же день в Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучало несколько взрывов.

Накануне издание Klymenko Time сообщило, что в Сумской области прозвучали взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.